De man die ervan wordt verdacht donderdagmiddag een meisje vast te hebben gegrepen op een fietspad in Breda, is vrijdagochtend in zijn cel aangehouden.

De man zat al vast voor openbaar dronkenschap. Daarvoor werd hij donderdag aangehouden na het incident met het meisje. Toen agenten de man vrijdagochtend zagen, merkten ze op dat hij aan het signalement voldeed van degene die donderdag op een fietspad van de Rijsbergseweg een meisje vastgreep. De officier van justitie was het eens met de gelijkenis en gaf toestemming om de man aan te houden.

De man zou donderdag rond 13.25 uur een meisje, dat te voet was, hebben vastgegrepen op het fietspad. Het zou gaan om een onverzorgde man in - volgens de politie opvallend met dit hete weer - een trainingspak. Het meisje vluchtte na het incident naar een kruising, waar zij een vrouw aansprak. Daar belden ze samen de politie. Hoewel het meisje flink geschrokken is, raakte ze niet gewond.