Een man heeft donderdagmiddag een meisje vastgegrepen op het fietspad van de Rijsbergseweg in Breda. Hij is daarna weggelopen in de richting van Effen.

De man zou rond 13.25 uur het meisje hebben vastgegrepen op het fietspad en is daarna verder gelopen richting Effen. De politie is naar hem op zoek in de omgeving.

Het gaat om een man van rond de veertig jaar, met weinig of geen tanden, kalend en hij droeg een zwart trainingspak.