De 65-jarige vrouw die zondag zwaargewond werd aangetroffen in Breda, is overleden. Haar partner wordt verdacht van doodslag, hij zit nog vast. Dat meldt de politie.

De vrouw werd zondagavond zwaargewond in een appartement aan de Grimmingestraat in de wijk Hoge Vucht aangetroffen. Zij werd ter plaatse gereanimeerd en is daarna naar het ziekenhuis vervoerd. Die hulp heeft niet mogen baten: de vrouw overleed donderdag alsnog.