Na het succes van vorig jaar viert het Chassé Theater in Breda de langste dag van het jaar opnieuw met Laat Licht.

Dit evenement voert op zaterdagavond 19 en zondagavond 20 juni de bezoekers op diverse tijden en coronaproof door het Bredase theater langs intieme optredens en bijzondere ontmoetingen.

Het programma blijft grotendeels een verrassing. Wel bekend gemaakt zijn de namen van Dez Maarsen en Eva van Manen.

Maarsen is een BMX-rijder en performer. Hij voert verrassende trucs uit met zijn BMX-fiets. Maarsen speelt met verschillende soorten muziek en choreografieën en zet zo sport om in een vorm van kunst. Hij was onlangs te zien tijdens de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam in een act met klassiek balletdanser Ahmad Joudeh.

Eva van Manen is een zangeres, tekstschrijver en componist voor theater, die zich waagt aan uiteenlopende stijlen, van rap tot gitaarpop. In 2018 verscheen haar debuutalbum Politiek & Liefde. Ze werkte al samen met diverse theatergezelschappen en onder meer met Spinvis.