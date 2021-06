Bewoners van een appartementencomplex aan de Aardrijk in Breda moesten maandagmiddag tijdelijk naar buiten vanwege een brand op het dak. Het gaat om de bewoners van de bovenste laag appartementen. De brand veroorzaakt een flinke rookwolk die van ver te zien is.

Rond 14.40 uur maandagmiddag kreeg de brandweer meerdere meldingen van een brand op het dak van een appartementencomplex. Het zou mogelijk zijn gegaan om een middelbrand die is ontstaan bij werkzaamheden, meldt de veiligheidsregio. Wat de precieze oorzaak is, is nog niet bekend.

De brandweer is ter plaatse gekomen met een hoogwerker en twee bluswagens. De bewoners van de bovenste laag appartementen wordt verzocht om naar buiten te komen vanwege de rook.