Op de A58 tussen Tilburg en Breda is maandagochtend flinke drukte ontstaan na een ongeluk met een vrachtwagen en een auto ter hoogte van Bavel. Er kwam veel rommel op de rijbaan terecht, maar de weg is inmiddels weer vrij.

De rechterrijstrook was een tijdje dicht in de richting van Breda. Weggebruikers dienden rekening te houden met een vertraging van een half uur. Rond 9.00 uur was de weg weer vrij.

Verkeer van Tilburg in de richting van Breda kon een tijdlang het beste omrijden via Den Bosch. Inmiddels staat er ook geen file meer.