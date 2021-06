Een 65-jarige vrouw is zondagavond zwaargewond aangetroffen in een appartement aan de Grimmingestraat in de Bredase wijk Hoge Vucht. De partner van het slachtoffer is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag.

De politie kreeg rond 23.30 uur een melding van een "heftig conflict". Ook andere hulpdiensten waren aanwezig, onder meer een traumahelikopter. De vrouw is direct gereanimeerd.

"Ze is uiteindelijk met ademhaling naar het ziekenhuis vervoerd", stelt de politie, die rekening houdt met huiselijk geweld.

De 65-jarige partner van de vrouw is naar het cellencomplex vervoerd en vastgezet. Forensisch rechercheurs stellen een uitgebreid sporenonderzoek in de woning in.