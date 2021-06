De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakte aan een illegaal feest in het natuurgebied aan de Cadettenkamp in Teteringen. Vierhonderd feestgangers waren op het illegale feest afgekomen.

De feestgangers lieten veel spullen en vuilnis achter. Van de politie moesten de aanwezigen het vuil opruimen.

De geluidsdrager is in beslag genomen. Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.