In de Piet-Heyn flat aan de Graaf Hendrik III laan in Breda is vrijdag brand uitgebroken. Het zou gaan om een woningbrand op de tiende (bovenste) etage. De brandweer heeft de negende en de tiende etage ontruimd.

De brand is mogelijk begonnen in een woning op de negende etage en al snel overgeslagen naar de bovengelegen verdieping.