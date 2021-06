De politie heeft donderdagavond een 45-jarige Poolse man gearresteerd op de Tramsingel in Breda. Volgens de politie had hij met een mes in zijn handen meerdere voorbijgangers aangesproken.

De politie probeerde op locatie contact te krijgen met de man door hem vragen te stellen in het Nederlands en in het Engels. De man reageerde niet en maakte ook geen oogcontact. De agenten besloten daarop pepperspray op het voorhoofd van de verdachte te spuiten, waarna hij in de boeien geslagen kon worden.

De politie vond in de tas van de verdachte een beschermhoes met het mes. Volgens de politie "leek het wel op een jachtmes of machete". Het mes zou 50 centimeter lang zijn geweest en een gekartelde snijrand hebben.

Het wapen is door de politie in beslag genomen. De verdachte is rond 22.50 uur overgebracht naar het cellencomplex en zit nog steeds vast.