Het loopevenement LoveLife Run in Breda is verplaatst van 20 juni naar 4 juli. Het Rijk heeft ondanks andere versoepelingen van coronamaatregelen besloten in juni nog geen evenementen toe te staan.

De LoveLife Run is een loop waaraan 25 (ex-)kankerpatiënten met maximaal twee naasten en zorgverleners aan deelnemen. Vanaf het Bredase Kasteelplein leggen zij (hard)lopend een route van 5 kilometer af.

De deelnemers zijn sinds maart aan het trainen om de LoveLife Run te kunnen volbrengen. Door zichzelf te laten sponsoren, halen zij geld op voor de stichting Fight Cancer. Inmiddels staat de teller al op bijna 95.000 euro.