Een achttienjarige automobilist uit Dordrecht is zijn rijbewijs kwijt. De man reed in de nacht van dinsdag op woensdag om 2.00 uur met 187 kilometer per uur langs een politiecontrole op de A16 bij de Bredase wijk Prinsenbeek.

De man reed ruim 50 kilometer meer dan is toegestaan. Hij krijgt een proces-verbaal.