Een automobilist heeft woensdagmiddag in zijn auto klem gezeten na een botsing op de kruising Emerparklaan met het Achtererf in Breda. De brandweer heeft hem uit zijn benarde positie bevrijd.

De auto belandde na de botsing achterstevoren in het gras en de bestuurder kon niet meer op eigen kracht uit de auto komen. Om die reden werd de brandweer opgeroepen.

De bestuurder is daarna in een ambulance behandeld. In de andere auto zaten een vrouw en een kind. Zij zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het kruispunt was tijdelijk afgesloten voor verkeer. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.