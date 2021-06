Brouwerij Frontaal in Breda verhuist van het gebouw van De Faam aan de Liniestraat naar DC The Bay aan het Steenen Hoofd, niet ver van de noordelijke rondweg.

Dit nieuwe, duurzame complex van logistiek vastgoedontwikkelaar WDP wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 opgeleverd.

Het omvat zes bedrijfsruimten met kantoren en is in totaal 48.000 vierkante meter groot. De unit die Frontaal gaat huren is 7.650 vierkante meter; ruim twee keer zo groot als de huidige oppervlakte van de brouwerij.

Naast een ruime hoeveelheid oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen zal er bij DC The Bay veel groen worden gerealiseerd met onder meer wandelpaden, vogelnestkasten, bijenhotels en diverse picknicktafels langs de waterkant.

Eigenaar Roel Buckens begon in 2015 met Frontaal als kleinschalige brouwerij in een zeecontainer op bedrijventerrein Stek. In 2017 verhuisde hij naar De Faam.