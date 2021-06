Een fietsster is maandagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk in Breda. De vrouw kwam op de Backer en Ruebweg in botsing met een bestelbusje.

De vrouw is met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis. Een traumahelikopter werd opgeroepen om het slachtoffer te helpen.

De politie doet onderzoek naar hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.