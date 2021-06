De politie heeft een verdachte op het oog van een steekpartij in Breda zaterdagavond. Agenten kregen aanvankelijk een melding van een scooterongeluk, maar stuitten vervolgens op de nasleep van de steekpartij.

Aanleiding voor het bezoek van de politie was een aanrijding op de Pijnboomstraat. Daar lag een voetganger die was aangereden door een scooter. De twee jongens die daarop zaten, waren na het ongeluk doorgereden.

Omstanders vertelden de agenten dat het scooterduo ook betrokken was bij een incident in een huis in dezelfde straat, waar een ruit van bleek gebroken. Op het moment dat de agenten daarnaar keken, werden ze aangesproken door een negentienjarige Bredanaar die aangaf dat hij de vernieling op zijn geweten had.

Verder onderzoek in het huis bracht aan het licht dat er een ruzie was geweest, waarbij mogelijk iemand was neergestoken. Het slachtoffer meldde zichzelf in het ziekenhuis, waar hij werd behandeld. Hij heeft aangifte gedaan en volgens de politie is er een verdachte op het oog.