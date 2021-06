Swim to Fight Cancer Breda gaat dit jaar door en vindt plaats op 12 september. Vanwege het coronavirus en de veiligheid wordt niet in de binnenstad, maar in zwembad De Kuil in Prinsenbeek gezwommen.

Een kleine honderd mensen hebben zich al ingeschreven. In totaal kunnen er vijfhonderd zwemmers meedoen.

In 2019 was de eerste editie van Swim to Fight Cancer Breda. Bijna zeshonderd zwemmers uit Breda en omgeving haalden toen ruim 350.000 euro op voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Vorig jaar kon het evenement vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.

"Op 12 september wordt het opnieuw een bijzondere ervaring met een lach en een traan van verbinding", zegt projectleider Theo Dekker. "Kanker blijft doodsoorzaak nummer één. We willen een vuist maken om iedereen de mogelijkheid te bieden om te strijden tegen kanker. Samen met onze partner Amphia."

De donaties gaan volledig naar KWF Kankerbestrijding. Alle kosten worden betaald uit inschrijfgeld, sponsorgelden en -leveranties.