Een automobilist op de Zeggelaan in Terheijden is zaterdagavond met zijn auto in het water beland. Hij kon op eigen kracht uit het water komen.

Het ongeluk gebeurde rond 23.00 uur. De man kwam volgens omstanders vanuit de Zeggelaan en reed met hoge snelheid rechtdoor op de rotonde het water in.

De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.