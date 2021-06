In een woning in de Pastoor Boumanstraat in Breda is zaterdagochtend brand uitgebroken op een zolderverdieping. De brandweer moest met twee voertuigen uitrukken. Op het moment dat de brand woedde, waren de bewoners niet thuis.

Door met een hamer de voordeur in te slaan, kon de brandweer de woning betreden en de brand uiteindelijk onder controle krijgen.

Hoe groot de schade is en wat de oorzaak van de brand was, is nog niet duidelijk.