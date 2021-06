Bij een woningbrand op de bovenste verdieping aan de Zorgvlietstraat in Breda zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vier mensen gewond geraakt. De brandweer heeft het viertal met een ladder in veiligheid gebracht.

Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet duidelijk. Ook is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De vier mensen bevonden zich op dezelfde etage in een andere ruimte.

Gedurende de brand was de hele straat afgesloten. Het is niet de eerste keer dat er in de Zorgvlietstraat in Breda brand uitbrak, vorig jaar gebeurde dit ook al enkele keren.