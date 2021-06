De Bredase gemeenteraad heeft haar Facebook-pagina weer terug. De pagina werd op 1 juni zonder uitleg geblokkeerd door Facebook. Sinds donderdagavond werkt alles weer.

De griffier van de Bredase gemeenteraad is verbaasd over de handelwijze van Facebook. "Eerst wordt alles zonder verklaring geblokkeerd. Daarna wordt de blokkade weer ongedaan gemaakt. Een reden weten we nog steeds niet."

De gemeenteraad plaats gemiddeld twee tot drie berichten per week op Facebook en heeft bijna drieduizend volgers. De meeste berichten zijn aankondigingen van cursussen, oproepen om de vergadering van de gemeenteraad te beluisteren en vragen over aangekondigd beleid.