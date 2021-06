Breda krijgt geen speciale parkeerapp. De app zou apart moeten draaien van het bestaande registratiesysteem en dat is volgens de burgemeester en wethouders te duur. Dat blijkt uit een brief van het college aan VVD-gemeenteraadslid August Veenenbos.

In steeds meer wijken worden parkeervergunningen ingevoerd. In het verlengde daarvan is ook een bezoekersregeling opgezet. Die kan via een speciale website aan- en uitgezet worden.

Volgens Veenenbos is dat omslachtig. Hij wil dat er een speciale app wordt ontwikkeld, waarmee Bredanaars via hun smartphone de bezoekersregeling kunnen activeren. In Dordrecht en Tilburg wordt daar volgens hem al mee gewerkt.

Volgens de gemeente zitten er te veel nadelen aan een speciale parkeerapp. Voor de bestaande website wordt al gebruik gemaakt van speciale software. "Alle parkeerzaken kunnen worden geregeld via het online parkeerloket", aldus het college. "Het loskoppelen van de bezoekersregeling van dit systeem betekent hogere kosten."

Vorig jaar is de bezoekersregeling 170.000 keer aangezet via het bestaande systeem. Het aantal klachten is volgens de gemeente "beperkt".