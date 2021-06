Een 22-jarige man en een 29-jarige vrouw uit Raamsdonksveer zijn woensdagmiddag gearresteerd nadat de politie hen hennepplanten uit een auto hadden zien laden in Breda. In de auto bleek ook een hoeveelheid XTC, speed en ketamine aanwezig te zijn.

Twee agenten zagen het tweetal rond 12.30 uur op de Lelystraat twee grote zakken groene planten uit een kofferbak halen. De agenten vermoedden dat het ging om hennep en besloten de man en de vrouw te volgen.

Bij de Belgische grens in Hazeldonk hielden de agenten het tweetal uit Raamsdonkveer aan. Bij het doorzoeken van de auto bleek er twee kilo hennep in de zakken te zitten. Daarnaast vond de politie ook ruim tweehonderd XTC-pillen, ruim 100 gram speed en 20 gram ketamine in de auto.

De drugs zijn in beslag genomen. De twee verdachten moeten binnenkort voor de rechter verschijnen.