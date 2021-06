Een auto en vrachtwagen zijn woensdagochtend betrokken geweest bij een aanrijding op de A58 bij Breda. Niemand raakte gewond. De twee linkerrijstroken in de richting van Tilburg zijn dicht.

Rijkswaterstaat sloot de verbindingsweg na het ongeluk van de A16 vanuit Breda richting de A58 naar Tilburg (ter hoogte van knooppunt Galder) af door twee rode kruizen.

Die werden volgens getuigen door veel auto's en vrachtwagens genegeerd. Toen een weginspecteur met zijn opvallende gele auto de weg blokkeerde, probeerden bestuurders er alsnog langs te glippen.

Ondertussen is de weg met verkeerskegels geblokkeerd. Het is niet duidelijk wat de precieze oorzaak van het ongeluk was en of er boetes zijn uitgedeeld.