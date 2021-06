Monique van Beek volgt vanaf 16 augustus Ben de Vugt op als directeur van theater Podium Bloos in Breda.

Van Beek heeft eerder gewerkt als manager producties bij Theater Rotterdam. Daarvoor was ze onder meer zakelijk leider bij Nicole Beutler Projects in Amsterdam en bij WArd/waRD-Ann Van den Broek in Antwerpen en Rotterdam.

Als directeur zal van Beek werken aan het ontwikkelen van het imago van Podium Bloos als culturele hotspot.