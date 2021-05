De wijken die in Breda als eerste van het gas af zouden kunnen gaan, zijn Hoge Vucht, Doornbos-Linie, Tuinzigt, Schorsmolen, IJpelaar, Nieuw-Wolfslaar, Westerpark, Zandberg en het dorp Prinsenbeek. Dat schrijft wethouder Greetje Bos maandag in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente heeft bekeken in welke wijken het snelst resultaat te boeken valt. Zo is onder meer in kaart gebracht of de woningen in de wijk makkelijk aardgasvrij te maken zijn, of er veel huizen van woningcorporaties staan en of er buurtinitiatieven zijn.

Voor de genoemde wijken staat nog niet vast welke alternatieve energiebron in de wijk ingezet gaat worden. "Deze keuze zal met bewoners worden gemaakt in de wijkuitvoeringsplannen, die na besluitvorming van de Transitie Visie Warmte worden opgestart", zo belooft wethouder Bos in de brief. De communicatie met de wijken wordt in de komende maanden opgestart. In oktober is er overleg met de wijkraden.

Breda heeft circa 85.000 woningen waarvan er 18.000 huizen zijn aangesloten op het warmtenet of gebruikmaken van warmte-koude-opslag. Bij het aardgasvrij maken, worden woningen geïsoleerd en aangesloten op een alternatieve warmtebron zoals het warmtenet, dat is restwarmte van de Amercentrale in Geertruidenberg. Deze wordt nog gestookt met biomassa, maar ook dat moet een duurzame energiebron worden.

Een aantal woningen wordt aardgasvrij-ready gemaakt. Dat wil zeggen dat ze voorbereid worden op de komst van bijvoorbeeld stadsverwarming. Dat gebeurt door woningen te isoleren en alvast de installatie aan te passen. Daarnaast zijn er woningen die al gebruikmaken van stadsverwarming, maar ook nog een gasaansluiting hebben. Ook deze huizen moeten volledig aardgasvrij worden.