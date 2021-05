Een 25-jarige man uit België is aangehouden nadat hij zondagmiddag in de Bredase binnenstad meerdere keren probeerde in te rijden op een politieagent. De dader wordt verdacht van poging tot doodslag.

Een politiebiker gaf de man een stopteken op de kruising van de Bouwerijstraat met de Boschstraat omdat hij met een te hoge snelheid reed. De bestuurder negeerde het stopteken en probeerde op de agent in te rijden.

Nadat de agent de achtervolging had ingezet op de fiets, deed de verdachte nogmaals een poging om in te rijden op de agent. De politie heeft de verdachte op de kruising van de Rijngraafstraat met de Nieuwe Pasbaan aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. In beide gevallen heeft de politieagent een aanrijding kunnen voorkomen.

De verdachte bleek niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Ook zou de auto van de man mogelijk gestolen zijn. De politie doet onderzoek.