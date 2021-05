Een wielrenner is zondag gewond geraakt na een botsing met een auto op het Frans Baantje in Zundert. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De voorruit van de auto is flink beschadigd. De fiets van de wielrenner brak bij de botsing doormidden.

De politie heeft het kruispunt tijdelijk afgesloten om onderzoek te doen.