Voor een garagebedrijf aan de Kleine Krogt in Breda is zaterdagavond rond 23.30 uur een handgranaat gevonden, meldt een woordvoerder van de politie. Het gaat volgens hem om dezelfde plek waar in januari dit jaar ook al een dergelijk explosief is aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is volgens de politie ingeschakeld om de handgranaat onschadelijk te maken. De omgeving is afgezet.

Een week geleden werd tegen het rolluik van een winkel aan de Baliëndijk in Breda ook al een handgranaat bevestigd. In oktober vond bij dezelfde zaak een soortgelijk incident plaats. Zowel aan de Baliëndijk als aan de Kleine Krogt is een bedrijf van een Bredanaar en zijn familie gevestigd. De afgelopen tijd waren er meerdere incidenten waarbij hij en zijn familieleden het doelwit lijken te zijn. Begin maart maakte de politie bekend vier aanhoudingen te hebben verricht.

Reeks incidenten

Het eerste incident was op 18 oktober vorig jaar in Breda. De man werd 's avonds voor zijn huis aan de Bruno Renardstraat beschoten. Toen hij naar de voordeur liep, zag hij een man met een bivakmuts achter hem staan die een vuurwapen op hem richtte en schoot. Het slachtoffer werd niet geraakt en rende weg. De politie trof in de gevel van de woning meerdere kogelgaten aan en op straat enkele hulzen.

Twee dagen later werden aan de Baliëndijk in Breda een handgranaat en enkele patronen aangetroffen. Daar zit een bedrijf van de man en zijn familie. En in januari zijn een explosief en enkele hulzen gevonden aan de Kleine Krogt in Breda, waar ook een bedrijf van hem zit. Het vierde incident in een reeks was op 25 februari in Oudenbosch, toen drie mannen langs gingen bij de woning van de broer en schoonzus van de man en geld eisten.

Nu zijn er binnen een week dus twee incidenten bijgekomen. De Telegraaf meldde een aantal weken geleden dat de eerdere incidenten mogelijk te maken met een conflict binnen de groep rond vermeend crimineel kopstuk Roger P., bekend onder de bijnaam Piet Costa. Die wordt onder meer verdacht van smokkel van in totaal zo'n 4.800 kilo cocaïne. Hij is volgens justitie ook de opdrachtgever van de bouw en inrichting van de zogeheten martelcontainer in Wouwse Plantage. Volgens bronnen van de krant in het criminele circuit heeft de Bredanaar de leiding van de organisatie overgenomen en is hij het doelwit van een ex-lid van de groepering.

Of de huidige vondst van de handgranaat iets te maken heeft met de vorige incidenten wordt onderzocht, meldt een politiewoordvoerder.