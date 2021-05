Een 31-jarige man heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag aan het stuur getrokken terwijl zijn 22-jarige vriendin op de Stationslaan in Breda reed. De auto is tegen een paal gebotst. De vriendin beweert met de vuist en vlakke hand door hem te zijn geslagen.

Het ongeluk gebeurde rond 3.45 uur. De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag een melding over een ongeluk op de Stationslaan.

Daar vonden ze de auto die tegen de paal aan was gereden. De vrouw was overstuur en vertelde dat haar vriend, de bijrijder, tijdens de rit aan het stuur had getrokken. Hij was volgens haar onder invloed van alcohol en lachgas.

Na het ongeluk rende de man weg. Niet veel later werd hij alsnog aangehouden op de Doornboslaan. De man is bekend bij de politie.

De vrouw verklaarde daarnaast dat de Bredanaar haar met de vlakke hand en vuist had geslagen, voor en na het ongeluk. Hij was volgens haar boos geworden, omdat zij hem thuis wilde afzetten. De jonge vrouw liep een gezwollen oogkas op en is gecontroleerd door ambulancepersoneel. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.