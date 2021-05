Een motorrijder is zaterdagochtend ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een Tesla in Breda. Een traumahelikopter is in de buurt van het ongeluk geland.

De twee zijn op elkaar gebotst op de kruising van de Emerparklaan met de Peerdsbroek. Het kruispunt is volledig afgezet en het verkeer wordt omgeleid.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De motorrijder is door ambulancepersoneel onderzocht en blijkt ernstige verwondingen te hebben opgelopen.