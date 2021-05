Cultureel collectief de Creatieve Coalitie mag de nieuwe Kunsthal in Breda exploiteren. De gemeente heeft hiervoor een bedrag van 965.000 euro beschikbaar gesteld. De Creatieve Coalitie won met hun plan CrossArts de prijsvraag van september 2020.

Geïnteresseerden konden bij de gemeente een plan indienen voor een Kunsthal. Niet bestaande uit één vast gebouw, maar uitingen op verschillende locaties, liefst in het Havenkwartier. Twee serieuze plannen kwamen binnen en zijn door een achtkoppige jury beoordeeld.



Volgens wethouder Marianne de Bie (Cultuur), zijn het beide inspirerende en creatieve plannen. "De bedoeling is dat het initiatief in drie jaar tijd uitgroeit tot een zelfstandige en financieel gezond functionerende kunsthal", aldus De Bie. "Het college is bereid om dit experiment aan te gaan en kijkt uit naar de creatieve en vernieuwende aanpak van het winnende concept voor de komende drie jaar."

Het is een voorlopige gunning, omdat er in de aanbesteding een formele bezwaartermijn van twintig dagen geldt. Aan de hand van een jaarlijkse evaluatie wordt het budget voor het komende jaar vrijgegeven. De eerste activiteiten worden, als de corona-maatregelen het toelaten, in het najaar verwacht.

De Creatieve Coalitie is een samenwerking van 46 belangenorganisaties uit de culturele en creatieve sector. Zoals Electron, Brack, Breda Photo, Grote Kerk Breda en Tranzforma, vertegenwoordigd door de Stichting Beeldmakers Breda.