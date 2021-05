In het oude pand van Joepie aan de Terheijdenseweg in Breda opent binnenkort Bounce Valley: een hal met onder meer een luchtkussen van ruim 1.500 vierkante meter, een wipe-outparcours en klimmuren.

In de speelhal vind je ook glijbanen, allerlei spellen en een zogenoemde Tarzan & Jane attractie: een grote schommel waar je aan kunt slingeren.

Wanneer Bounce Valley opent, is nog niet bekend. Eigenaar Guus van Loenen zegt: "We zijn druk aan het bouwen. Wij kunnen waarschijnlijk al open in juni, maar zijn natuurlijk afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. Het team heeft er in ieder geval zin in en rekent wederom op enthousiaste reacties zoals in Rotterdam."