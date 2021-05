Om verkeerd geparkeerde deelscooters in Breda tegen te gaan, gaat aanbieder Check vanaf dinsdag beloningen uitdelen voor goed gedrag.

Deelscooters zijn duurzaam en makkelijk in het gebruik, maar de elektrische rijkarretjes roepen ook irritatie op, omdat ze overal en nergens worden geparkeerd. Aanbieder Check gaat de goede gebruikers vanaf dinsdag belonen met een spaarsysteem voor gratis ritten.

Het beloningssprogramma met de naam Coins heeft een simpele structuur. Alle gebruikers doen automatisch mee en kunnen op verschillende manieren punten verdienen. Wie tien Coins heeft, krijgt de volgende rit gratis. Een van de manieren om een Coin te verdienen is door een positieve parkeerbeoordeling te ontvangen.

Iedere gebruiker beoordeelt hoe de scooter door de vorige gebruiker is achtergelaten. Bij een positieve beoordeling ontvangt de vorige gebruiker een Coin. Met deze aanmoediging loont het om de scooter netjes achter laten. Er wordt niet alleen beloond. Als een gebruiker in een bepaalde periode drie keer een negatieve beoordeling heeft ontvangen, volgt een tijdelijke blokkade van het platform.

Gebruikers kunnen elkaar dus een beloning toekennen. Toch is Check niet bang voor hoog oplopende kosten. Paul van Merrienboer, de Bredase medeoprichter van Check, is juist blij als het programma op grote schaal wordt gebruikt: "We bieden pas een echt duurzame oplossing als we met onze gebruikers extra oog hebben voor de schaarse publieke ruimte."

Ook met langere ritten kun je Coins verdienen. Hierdoor wil Check haar gebruikers stimuleren om nog vaker de auto te laten staan. In Breda rijden naast Check ook deelscooters van het bedrijf Go Sharing.