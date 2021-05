Een onwel geworden man heeft zondag tijdens ongeregeldheden na de play-offwedstrijd tussen NAC Breda-NEC (1-2) een brandende fakkel op zich gekregen. De man werd op dat moment gereanimeerd door hulpverleners.

De man ging buiten het Rat Verlegh Stadion plots naar de grond en kreeg hulp van voorbijgangers. Nadat de hulpdiensten arriveerden, namen zij het over. De man moest gereanimeerd worden.

Op dat moment brak er een vechtpartij uit rond de plek waar de man lag. Een brandende fakkel kwam vervolgens terecht op het slachtoffer dat gereanimeerd werd. Volgens een woordvoerder van de politie kreeg een agente, die zich ook over het slachtoffer ontfermde, ook een voorwerp op haar rug gegooid.

Het slachtoffer is even daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Het is ook niet bekend wie de brandende fakkel heeft gegooid.

De ongeregeldheden buiten het stadion braken uit nadat NAC Breda zondag de finale van de play-offs voor een ticket naar de Eredivisie had verloren van NEC. De Brabanders spelen daarom volgend seizoen opnieuw in de Keuken Kampioen Divisie.