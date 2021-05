Een oude paardentram uit Ulvenhout heeft een nieuwe bestemming gevonden. Het rijtuig uit 1884 zal binnenkort een plaats krijgen te midden van een historische verzameling locomotieven, trams, bussen en bakwagens in het RTM-museum in Ouddorp.

Het veelzijdige materieel, voornamelijk uit de eerste helft van de vorige eeuw, staat al meer dan dertig jaar opgesteld in het museum van de voormalige Rotterdamse Tramweg Maatschappij (RTM) in Ouddorp.

Zaterdag kwam een delegatie van het museum naar Ulvenhout. Op landgoed Luchtenburg waar de tram afgelopen maanden in een schuur mocht staan, werd de overdracht bekrachtigd, en het rijtuig op een dieplader gehesen.

De paardentram van de Ginnekensche Tramweg Maatschappij kent een lange geschiedenis: vanaf 1903 werd de tram ingezet voor personenvervoer van station Breda naar Ginneken en Ulvenhout. Eind vorige eeuw werd de inmiddels verwaarloosde tram door een handvol vrijwilligers opgeknapt, waarna het rijtuig jarenlang stond te pronken in de showroom van Autobedrijf Van Hooijdonk.

'Behoud oude tram belangrijker dan het gebruik ervan'

Bij de overname van dat bedrijf werd wegens ruimtegebrek gezocht naar een nieuwe bestemming. Oproepen voor stalling van de tram leverden weinig reacties op totdat een medewerker van het RTM-museum onlangs bij toeval een krantenbericht vond.



Voorzitter Gerard Oomen van de Ulvenhoutse Heemkundekring Paulus van Daesdonck sprak bij de overdracht ook van een win-win situatie. "Het behoud van de oude tram is belangrijker dan het gebruik ervan en in het museum kan nog meer publiek dan hier het rijtuig bewonderen."



Als tegenprestatie voor het verkrijgen van de tram wordt aan de Ulvenhoutse werkgroep in de zomer een nostalgische dagtocht per bus en boot langs de eilanden rondom Ouddorp aangeboden.