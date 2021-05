De Bredase zedendelinquent J.B. (28) is donderdagochtend door de rechtbank veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging. B. heeft in 2017 meermaals een 24-jarige vrouw verkracht in het Van Sonsbeeckpark in Breda.

De rechtbank spreekt van een "zeer brute verkrachting" die "grote gevoelens van onveiligheid in de samenleving" heeft veroorzaakt; in het bijzonder bij vrouwen die in het donker alleen over straat gaan.

Het slachtoffer was donderdag bij de uitspraak aanwezig en was zichtbaar geëmotioneerd. De dader en zijn advocaat waren niet aanwezig.

B. had een week na de verkrachting ook nog de overbuurvrouw van zijn moeder neergestoken in de Bredase buurt Westeinde, waarna hij in de wijk Tuinzigt na een achtervolging door de politie werd ingerekend.

Hij stond toen nog onder toezicht van de reclassering en was net een paar weken uit de jeugd-tbs vanwege onder meer twee eerdere verkrachtingen die hij in Breda had gepleegd.



B. ontkent ondanks veroordelingen en DNA-bewijzen alle verkrachtingen die hij heeft gepleegd. De verwachting is dat de dader en zijn advocaat in hoger beroep gaan.