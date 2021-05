Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag uit de bocht gevlogen in de Daasdonk in Galder. De automobilist raakte hierbij gewond. Ze is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk vond plaats om 0.15 uur. De auto van de bestuurder is door een berger weggetakeld.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek.