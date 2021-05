Een bestelbus is in de nacht van woensdag op donderdag in brand gevlogen. De bus stond geparkeerd op de Elsstraat in Breda en is vermoedelijk in brand gestoken.

De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de gehele voorzijde van de bus uitbrandde.

De politie onderzoekt de zaak. Brandstichting wordt niet uitgesloten.