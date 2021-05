Een man uit Breda hoeft niet terug naar de gevangenis nadat hij op 17 januari iemand twee keer stak in de Ploegstraat in Breda. De rechtbank legde 98 dagen cel op, waarvan 58 voorwaardelijk. Dat was ook al geëist door het Openbaar Ministerie. De veertig dagen onvoorwaardelijk zat Rolf B. al uit.

Wat nu precies de aanleiding is geweest voor de steekpartij, is onduidelijk. B. heeft verteld dat hij sinds hij probeerde af te kicken, lange tijd werd lastiggevallen door dealers.

Dat zou die dag in januari ook weer zo zijn geweest. Hij zou daarop een voormalige drugsdealer hebben gestoken die hem thuis kwam opzoeken. Het slachtoffer zei dat hij helemaal geen dealer is. Die zei bij de rechtbank dat hij geschreeuw in de woning hoorde, ging kijken en werd gestoken.

De rechtbank legde geen langere gevangenisstraf op, omdat B. goed bezig is met het op orde brengen van zijn leven. Daarnaast heeft hij vanaf het allereerste moment bekend dat hij heeft gestoken.