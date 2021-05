Een meisje van veertien jaar uit Prinsenbeek is dinsdagmiddag om het leven gekomen toen ze in haar woonplaats wilde oversteken bij een spoorwegovergang. Het meisje werd geschept door een trein en is ter plekke overleden.

De aanrijding gebeurde rond 15.00 uur op de Steenakkerstraat in Prinsenbeek. Na uitgebreid onderzoek concludeerde de politie dat het om een noodlottig ongeval ging.

Volgens ProRail waren de spoorbomen dicht en was er geen sprake van een technisch mankement aan de spoorwegovergang.

De spoorwegovergang wordt veelvuldig gebruikt door scholieren uit Prinsenbeek die naar scholen in Breda fietsen.

Het treinverkeer tussen Breda, Lage Zwaluwe en Rotterdam Centraal lag dinsdag zo'n vier uur stil. De NS had om die reden bussen ingezet.