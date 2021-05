Een 38-jarige Bredanaar is zondagavond mishandeld en bedreigd, omdat hij de politie belde wegens een rokende vuurkorf. Drie mannen van 50, 51 en 52 jaar zijn aangehouden. Het conflict is onderdeel van een langer lopende burenruzie.

Het incident vond rond 22.30 uur plaats in het centrum van Breda. Het slachtoffer was in de woning van zijn vader en had last van de rook die uit de vuurkorf van de buren kwam. Daarom belde hij de politie.

Even later zag hij dat de slimme deurbel van de woning van zijn vader was afgeplakt en dat zijn fiets niet meer op de oprit stond.

Terwijl de Bredanaar naar zijn fiets zocht in de brandgang, ontstond daar een confrontatie met de 52-jarige buurman en diens twee vrienden. Het drietal was boos omdat de man de politie had gebeld.

Het slachtoffer werd vastgepakt, aan zijn haren getrokken en in zijn buik geslagen. De man rende weg maar kwam daarbij ten val, waarna hij tegen zijn hoofd geschopt werd. Ook werd hij bedreigd dat hij "afgemaakt" zou worden als hij de politie nogmaals belde.

De politie kwam ter plaatse, waarna de 52-jarige verdachte en zijn twee vrienden werden aangehouden. De 51-jarige verdachte heeft toegegeven dat hij de fiets van het slachtoffer ergens anders in de straat in de bosjes had gezet. Ook bekende hij dat hij de slimme deurbel had afgeplakt.

Beide partijen verklaarden al ruime tijd last van elkaar te hebben. Wat er precies is voorgevallen in het verleden is niet bekend. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.