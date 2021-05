Een man van buitenlandse afkomst heeft maandochtend geprobeerd met de trein Nederland binnen te komen via het centraal station in Breda. Hij had geen geldige reisdocumenten bij zich en werd daarop aangesproken door de marechaussee.

Man die met illegale reispapieren Nederland wilde binnenkomen opgepakt

De man wist te vluchten, maar werd na een achtervolging alsnog aangehouden in Belcrum. Voor de achtervolging werden meerdere politieauto's en een helikopter ingezet.

Volgens de marechaussee probeerde de man Nederland met illegale reispapieren binnen te komen. Hij kwam na een internationale treinrit aan op station Breda, maar werd daar naar zijn documenten gevraagd.