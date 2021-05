Een achttienjarige fietser is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een ongeluk op de Wilhelminasingel in Breda. Het slachtoffer werd aangereden door een auto en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De bestuurder van het voertuig is volgens de politie doorgereden.

Getuigen melden dat een wit of grijs voertuig er na het ongeluk vandoor is gegaan in de richting van de Doornboslaan. "De personenauto heeft duidelijke schade aan de voorzijde", aldus de politie.

De politie roept de bestuurder van de wagen op zich te melden. Er loopt een onderzoek naar de botsing. De fiets is opgehaald door de politie.