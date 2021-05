Een deel van de zwemlessen in Zwembad Sonsbeeck in Breda is zaterdagochtend afgelast omdat het water te weinig chloor bleek te bevatten. De ouders van 36 kinderen kregen telefonisch te horen dat de les daarom niet door kon gaan.

Een deel van de kinderen kreeg wel zwemles, in een bassin waarin de waterkwaliteit wel op orde was.

"In dat bassin kunnen we helaas maar een deel van de kinderen lesgeven, dus daarom hebben we een aantal ouders moeten bellen dat voor hun kind de les niet doorging. Heel vervelend allemaal, maar het is even niet anders", aldus operationeel manager Harjan Hubers.

Hubers zegt nog niet te weten wat de oorzaak van het tekort aan chloor is. "Vermoedelijk een technisch probleem. We zijn ermee bezig."