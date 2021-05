Een vrachtwagen van de gemeente is woensdag rond 13.00 uur achterop een auto gebotst op de Backer en Ruebweg in Breda. Volgens omstanders is de chauffeur van de vrachtwagen onwel geworden. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder en twee inzittenden van de geraakte auto zijn met de schrik vrijgekomen en mankeren verder niks.

De vrachtwagen is door een collega van de chauffeur opgehaald en weggereden. Het kruispunt op de Backer en Ruebweg is voor korte tijd afgesloten geweest; het ongeluk veroorzaakte een flinke file.