Een gezinsruzie is zondagavond laat in het centrum in Breda flink uit de hand gelopen. Volgens een gezinslid is een vrouw mishandeld door haar partner, is er gebeten door een pitbull en is een man in zijn buik gestoken. De partner en de zoon van de vrouw zijn opgepakt.

Tussen een 56-jarige man en zijn 52-jarige vriendin zou om 22.40 uur een ruzie ontstaan zijn. De man zou haar bij de keel hebben gegrepen.

Intussen zou die vriendin ook in haar armen zijn gebeten door een pitbull. De zeventienjarige zoon van deze vrouw zou vervolgens de man in zijn buik hebben gestoken.

De vrouw moest zich laten behandelen bij een huisartsenpost. Haar partner is in het ziekenhuis behandeld en later in een cel gezet. Ook de zeventienjarige jongen is aangehouden. De pitbull is door een hondengeleider gekalmeerd en naar bekenden van de familie gebracht.