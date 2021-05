Bij twee acties tegen illegaal crossen in en rond Breda-Noord en Teteringen heeft de politie een crossmotor in beslag genomen. Dat gebeurde begin deze maand al.

Om een eind te maken aan de overlast door illegale crossers die door de wijken Haagse Beemden, Hoge Vucht en Teteringen en de aangrenzende natuur racen, houden politie en gemeentelijke handhavers sinds kort speciale actiedagen.

Op de eerste actiedag, eind vorige maand, leverde dat nog niets op. Maar op de tweede, begin deze maand, was het raak en moest de eigenaar van een crossmotor die betrapt werd, zijn voertuig inleveren.

Behalve controles op wildcrossen, werd ook het overige verkeer gecontroleerd en kregen diverse automobilisten een boete omdat ze bijvoorbeeld belden achter het stuur.

Volgens een politiewoordvoerder zullen de acties de komende tijd, zeker wanneer het weer beter wordt, doorgaan. Wildcrossen, met name in de natuur, is op diverse plaatsen een groot probleem. Zo werd ruim een maand geleden in Oost-Brabant een natuurliefhebber door wildcrossers mishandeld nadat hij de wildcrossers had aangesproken op hun gedrag.