Een 35-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is vrijdag aangehouden nadat zij volgens de politie rond 5.40 uur opzettelijk tegen meerdere voertuigen aanreed op de Schippersdonk in Breda.

De vrouw werd na een korte achtervolging gearresteerd en naar een cellencomplex gebracht. Onderzoek van de politie wees uit dat de vrouw onder invloed van drugs was en zonder rijbewijs achter het stuur zat.

Meerdere omwonenden zagen de vrouw tegen auto's, scooters en kliko's botsen en belden de politie. Agenten zagen haar vervolgens in een zwaar beschadigd voertuig op de Emerparklaan rijden. Ze negeerde daarop een stopteken van de politie en ging ervandoor.

Volgens de politie slingerde de auto over de weg en reed ze meermaals door rood licht. Op de Ettensebaan kwam de auto tot stilstand en konden de agenten de bestuurder alsnog aanhouden. De vrouw zit nog vast.