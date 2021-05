Cliënten van drie zorginstellingen in Oosterhout, Breda en Raamsdonksveer verhuizen deze maand tijdelijk naar een nieuw onderkomen aan de Buurstede in Oosterhout. Het gaat om cliënten van Mijzo, Raffy-Lâle-De Leystroom en Prisma.

Het gebouw is eigendom van Mijzo en wordt momenteel gereedgemaakt voor de komst van de verschillende bewoners.

De cliënten van Raffy-Lâle-De Leystroom en Prisma huren deze tijdelijk ruimte, totdat de eigen nieuwbouwlocaties zijn gerealiseerd. Volgens Wilma Claassen, manager zorg & expertise bij Prisma, is de tijdelijke locatie met woonruimte geschikt voor kinderen en volwassenen. "Dit geeft ons ruimte om verder te bouwen aan ons nieuwe kindcentrum in Raamsdonksveer, waar straks het complete aanbod voor kind en gezin samen zal komen."

Zorgorganisatie Raffy-Lâle-De Leystroom, bekend in Breda om de cultuurspecifieke zorg voor ouderen met een migratieachtergrond, heeft met Lâle voor Turkse ouderen plannen voor nieuwbouw. Zo'n twintig cliënten verhuizen voor een periode van drie jaar naar Oosterhout. Daarnaast komt een brede doelgroep ouderen, met zorgindicatie, er te wonen. De woonvorm is kleinschalig.

Indeling en inrichting voldoen aan veiligheidseisen

Volgens Sandra Dirven van Raffy-Lâle-De Leystroom voldoen de indeling en inrichting al aan de veiligheidseisen en kunnen de cliënten er zo in. Ook Ellie Biemans, clustermanager bij Mijzo, is blij met de oplossing. "Het mooie is dat we naar elkaar kijken als partners die in de keten samen willen werken aan zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen."

Mijzo, de gefuseerde organisatie van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring, richt op Buurstede 17 een afdeling in voor vijftien ouderen die kortdurende zorg nodig hebben. De volwassen cliënten van Prisma gaan op Buurstede wonen tot de oplevering van de nieuwe Prisma-locatie aan de Lodewijk Napoleonlaan in Oosterhout.